Kerti hinta ejtett foglyul egy szarvast egy paloznaki családi ház udvarán (+ fotók)

A paloznaki Szépkilátó utcában, egy családi ház udvarán egy szarvas beleakadt a kerti hinta szerkezetébe, és nem tudott kiszabadulni.

Forrás: Facbook/Balatonfüredi Önkormányzati Tűzoltóság

A Balatonfüredi Önkormányzati Tűzoltóság munkatársai a vadásztársasággal közösen, kéziszerszámok segítségével óvatosan kiszabadították az állatot a fogságból. A szarvas sértetlenül térhetett vissza a természetbe.