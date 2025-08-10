Szorult helyzet
2 órája
Kerti hinta ejtett foglyul egy szarvast egy paloznaki családi ház udvarán (+ fotók)
Nem mindennapi beavatkozásra riasztották a tűzoltókat Paloznakon szombaton.
Forrás: Balatonfüredi Önkormányzati Tűzoltóság
A paloznaki Szépkilátó utcában, egy családi ház udvarán egy szarvas beleakadt a kerti hinta szerkezetébe, és nem tudott kiszabadulni.
A Balatonfüredi Önkormányzati Tűzoltóság munkatársai a vadásztársasággal közösen, kéziszerszámok segítségével óvatosan kiszabadították az állatot a fogságból. A szarvas sértetlenül térhetett vissza a természetbe.
Tegnap, 18:25
Medúzák a Balatonban?! A szakértők megfejtették a "rejtélyt"
