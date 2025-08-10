augusztus 10., vasárnap

Szorult helyzet

58 perce

Kerti hinta ejtett foglyul egy szarvast egy paloznaki családi ház udvarán (+ fotók)

Címkék#természet#fogság#vadásztársaság

Nem mindennapi beavatkozásra riasztották a tűzoltókat Paloznakon szombaton.

Veol.hu
Forrás: Balatonfüredi Önkormányzati Tűzoltóság

A paloznaki Szépkilátó utcában, egy családi ház udvarán egy szarvas beleakadt a kerti hinta szerkezetébe, és nem tudott kiszabadulni. 

Forrás: Facbook/Balatonfüredi Önkormányzati Tűzoltóság 

A Balatonfüredi Önkormányzati Tűzoltóság munkatársai a vadásztársasággal közösen, kéziszerszámok segítségével óvatosan kiszabadították az állatot a fogságból. A szarvas sértetlenül térhetett vissza a természetbe. 

 

