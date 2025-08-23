Megkéseltek egy férfit az augusztus 20-i ünnepi koncertek után

Tragikusan zárult Mosonmagyaróvár augusztus 20-i rendezvénysorozata. A koncertek után késelés történt: egy férfi késsel támadt valakire, aki súlyos sérüléseket szenvedett. A rendőrség gyorsan a helyszínre érkezett, és elfogták a késelőt – írja a kisalfold.hu.

A rendőrök elfogták a késelés elkövetőjét

Forrás: police.hu

Késelés történt Mosonmagyaróváron az ünnep estéjén

Szemtanúk a koncertek helyszínétől távolabb, a Szent István úton dulakodást vettek észre, majd megérkeztek a rendőrök, akik leteperték a balhé egyik résztvevőjét. A rendőrség megerősítette, hogy késelés történt.

