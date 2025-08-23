augusztus 23., szombat

Bence névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Dulakodás, késelés

1 órája

Megkéseltek egy férfit az augusztus 20-i ünnepi koncertek után

Címkék#Mosonmagyaróvár#Szent István út#rendezvénysorozat#program

Dulakodás, majd késelés történt az augusztus 20-i ünnepi koncertek után Mosonmagyaróváron. A rendőrök a helyszínen elfogták a késelőt.

Veol.hu

Tragikusan zárult Mosonmagyaróvár augusztus 20-i rendezvénysorozata. A koncertek után késelés történt: egy férfi késsel támadt valakire, aki súlyos sérüléseket szenvedett. A rendőrség gyorsan a helyszínre érkezett, és elfogták a késelőt – írja a kisalfold.hu.

A rendőrök elfogták a késelés elkövetőjét
A rendőrök elfogták a késelés elkövetőjét
Forrás: police.hu

Késelés történt Mosonmagyaróváron az ünnep estéjén

Szemtanúk a koncertek helyszínétől távolabb, a Szent István úton dulakodást vettek észre, majd megérkeztek a rendőrök, akik leteperték a balhé egyik résztvevőjét. A rendőrség megerősítette, hogy késelés történt.

További információk az esetről a kisalfold.hu-n

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu