Megkéseltek egy férfit az augusztus 20-i ünnepi koncertek után
Dulakodás, majd késelés történt az augusztus 20-i ünnepi koncertek után Mosonmagyaróváron. A rendőrök a helyszínen elfogták a késelőt.
Tragikusan zárult Mosonmagyaróvár augusztus 20-i rendezvénysorozata. A koncertek után késelés történt: egy férfi késsel támadt valakire, aki súlyos sérüléseket szenvedett. A rendőrség gyorsan a helyszínre érkezett, és elfogták a késelőt – írja a kisalfold.hu.
Késelés történt Mosonmagyaróváron az ünnep estéjén
Szemtanúk a koncertek helyszínétől távolabb, a Szent István úton dulakodást vettek észre, majd megérkeztek a rendőrök, akik leteperték a balhé egyik résztvevőjét. A rendőrség megerősítette, hogy késelés történt.
