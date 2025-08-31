Két autó karambolozott, az egyik árokba borult - teljes útlezárás van érvényben

Két gépkocsi ütközött össze Devecser és Nemeshany között, a 7324-es út 6-os kilométerszelvényénél. Az ütközés következtében az egyik jármű oldalával az árokba borult, a másik az úttesten maradt. Az ajkai hivatásos és a devecseri önkéntes tűzoltók megkezdték a műszaki mentési munkálatokat, stabilizálták az oldalára borult autót. A balesethez a társhatóságok is kiérkeztek, teljes útlezárás mellett dolgoznak - közölte a katasztrófavédelem.