Baleset

1 órája

Két autó karambolozott, az egyik jármű árokba borult

Két gépkocsi ütközött össze Devecser és Nemeshany között, a 7324-es út 6-os kilométerszelvénye között. Az ütközés következtében az egyik jármű oldalával az árokba borult, a másik az úttesten maradt. Az ajkai hivatásos és a devecseri önkéntes tűzoltók megkezdték a műszaki mentési munkálatokat, stabilizálták az oldalára borult autót. A balesethez a társhatóságok is kiérkeztek, teljes útlezárás mellett dolgoznak - közölte a Katasztrófavédelem.

 


 

