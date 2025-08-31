Baleset
1 órája
Két autó karambolozott, az egyik jármű árokba borult
Két gépkocsi ütközött össze Devecser és Nemeshany között, a 7324-es út 6-os kilométerszelvénye között. Az ütközés következtében az egyik jármű oldalával az árokba borult, a másik az úttesten maradt. Az ajkai hivatásos és a devecseri önkéntes tűzoltók megkezdték a műszaki mentési munkálatokat, stabilizálták az oldalára borult autót. A balesethez a társhatóságok is kiérkeztek, teljes útlezárás mellett dolgoznak - közölte a Katasztrófavédelem.
Közúti baleset
2 órája
Oldalára borult egy autó a 82-esen, a benne utazók nem úszták meg ép bőrrel (+ fotók)
