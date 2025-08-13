augusztus 13., szerda

Baleset

53 perce

Két autó karambolozott Csopakon

Két sávon alakul ki forgalmi akadály a baleset miatt.

Összeütközött két gépkocsi Csopakon, a 73-as főút és a 7221-es út körforgalmában. A balatonfüredi önkormányzati tűzoltók megkezdték a járművek áramtalanítását. A baleset miatt két sávon alakult ki forgalmi akadály, irányítás mellett halad a közlekedés – írja a Veszprém Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.

Két autó karambolozott Csopakon
Forrás: Veszprém Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

 

 

