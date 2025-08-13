Baleset
1 órája
Két autó karambolozott Csopakon
Két sávon alakul ki forgalmi akadály a baleset miatt.
Összeütközött két gépkocsi Csopakon, a 73-as főút és a 7221-es út körforgalmában. A balatonfüredi önkormányzati tűzoltók megkezdték a járművek áramtalanítását. A baleset miatt két sávon alakult ki forgalmi akadály, irányítás mellett halad a közlekedés – írja a Veszprém Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.
