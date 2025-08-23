Baleset
1 órája
Két autó ütközött össze Pápán
A Kmetty György és a Szladik János utca kereszteződésében hajtott egymásba két autó.
Forrás: veszprem.katasztrofavedelem.hu
Összeütközött két személykocsi Pápán, a Kmetty György és a Szladik János utca kereszteződésénél. A két kocsiban összesen hárman utaztak, a helyszínre mentő is érkezett. A pápai hivatásos tűzoltók áramtalanítottak, megszüntetik a forgalmi akadályt – közölte a katasztrófavédelem.
