Két autó ütközött össze Pápán

Összeütközött két személykocsi Pápán, a Kmetty György és a Szladik János utca kereszteződésénél. A két kocsiban összesen hárman utaztak, a helyszínre mentő is érkezett. A pápai hivatásos tűzoltók áramtalanítottak, megszüntetik a forgalmi akadályt – közölte a katasztrófavédelem.



