Tűzoltás
2 órája
Két hektáron tombolt a tarlótűz, több vízsugárral fékezték meg a lángokat (+ fotók)
A pécselyi Zádor-dűlőben mintegy két hektáron leégett a tarló szombaton.
A helyszínre a helyi egységek mellett a veszprémi tűzoltók is kivonultak. A beavatkozás során több vízsugárral, összehangolt munkával sikerült a lángokat gyorsan megfékezni. Az eset során személyi sérülés nem történt, anyagi kár nem keletkezett - közölte a Balatonfüredi Önkormányzati Tűzoltóság.
Két hektáron tombolt a tarlótűzFotók: Balatonfüredi Önkormányzati Tűzoltóság
Ezt ne hagyja ki!Letartóztatták a tettest
12 órája
Megalázták, megverték és fel akarták gyújtani a fiatal lányt
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre