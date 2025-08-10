augusztus 10., vasárnap

Lőrinc névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Tűzoltás

21 perce

Két hektáron tombolt a tarlótűz, több vízsugárral fékezték meg a lángokat (+ fotók)

Címkék#Balatonfüredi Önkormányzati Tűzoltóság#tűzeset#vízsugár

A pécselyi Zádor-dűlőben mintegy két hektáron leégett a tarló szombaton.

Veol.hu

A helyszínre a helyi egységek mellett a veszprémi tűzoltók is kivonultak. A beavatkozás során több vízsugárral, összehangolt munkával sikerült a lángokat gyorsan megfékezni. Az eset során személyi sérülés nem történt, anyagi kár nem keletkezett - közölte a Balatonfüredi Önkormányzati Tűzoltóság.

Két hektáron tombolt a tarlótűz

Fotók: Balatonfüredi Önkormányzati Tűzoltóság

 

