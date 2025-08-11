augusztus 11., hétfő

TiborcZsuzsanna névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Szörnyű tragédia

1 órája

Napvilágot láttak a kunfehértói kettős gyilkosság vérfagyasztó részletei

Címkék#házaspár#tragédia#gyilkosság#dráma#Kunfehértó

Kunfehértón borzalmas tragédia történt: egy férfi megölte feleségét, majd saját magával is végzett. A helyiek mélyen megdöbbentek a kettős gyilkosság hírére, és értetlenül állnak a történtek előtt. A csendes, nyugodt kis faluban nem tudnak róla, hogy korábban történt volna hasonló szörnyűség – adta hírül a baon.

Veol.hu

A helyiek elmondása szerint az idős házaspár zárkózottan élt, és mindketten betegeskedtek. Az eset hátteréről, a kettős gyilkosság részleteiről, valamint fotókról és videókról a baon oldalán található bővebb anyag.

Kettős gyilkosság: az idős férfi megölte feleségét, majd magával is végzett
Kettős gyilkosság: az idős férfi megölte feleségét, majd magával is végzett
Fotó: Pozsgai Ákos/Forrás: baon.hu 

Kettős gyilkosság: az idős férfi megölte feleségét, majd magával is végzett

A helyiek továbbra is nehezen dolgozzák fel a történteket, hiszen Kunfehértó számára példátlan ez a borzalmas esemény.

Veszprémben pedig egy női holttestre bukkant a közelmúltban a rendőrség, amit sikeresen azonosítottak. Az elhunyt nő középkorú, kb. 165 cm magas, átlagos testalkatú, farmernadrágot, fekete pólót és fekete cipőt viselt. Az 50 év körüli nő ügyét közigazgatási rendtartás keretein belül vizsgálják tovább, ami azt jelenti, hogy  a nő öngyilkosságot követett el. 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu