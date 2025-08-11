Kiderültek a kunfehértói dráma részletei – ez történt, mielőtt a férfi megölte feleségét, majd magával is végzett

A helyiek elmondása szerint az idős házaspár zárkózottan élt, és mindketten betegeskedtek. Az eset hátteréről, a kettős gyilkosság részleteiről, valamint fotókról és videókról a baol oldalán található bővebb anyag.

Kettős gyilkosság: az idős férfi megölte feleségét, majd magával is végzett

Fotó: Pozsgai Ákos/Forrás: baon.hu

A helyiek továbbra is nehezen dolgozzák fel a történteket, hiszen Kunfehértó számára példátlan ez a borzalmas esemény.

Veszprémben pedig egy női holttestre bukkant a közelmúltban a rendőrség, amit sikeresen azonosítottak. Az elhunyt nő középkorú, kb. 165 cm magas, átlagos testalkatú, farmernadrágot, fekete pólót és fekete cipőt viselt. Az 50 év körüli nő ügyét közigazgatási rendtartás keretein belül vizsgálják tovább, ami azt jelenti, hogy a nő öngyilkosságot követett el.