Forgalmi akadály
2 órája
Rohantak a tűzoltók, kigyulladt egy autó a 8-as főúton
Kigyulladt egy személyautó szombaton délelőtt Karakó közelében, a 8-as főút 109-es kilométerénél.
A tüzet az ajkai hivatásos, a celldömölki önkormányzati, valamint a jánosházai önkéntes tűzoltók közösen fékezték meg - adja hírül a katasztrófavédelem.
Az érintett útszakaszon forgalmi akadálya kell számítani.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre