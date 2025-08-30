augusztus 30., szombat

Forgalmi akadály

2 órája

Rohantak a tűzoltók, kigyulladt egy autó a 8-as főúton

Kigyulladt egy személyautó szombaton délelőtt Karakó közelében, a 8-as főút 109-es kilométerénél.

A tüzet az ajkai hivatásos, a celldömölki önkormányzati, valamint a jánosházai önkéntes tűzoltók közösen fékezték meg - adja hírül a katasztrófavédelem.

Az érintett útszakaszon forgalmi akadálya kell számítani.

 

