Kigyulladt egy autóbusz motortere a 73-as főúton, Veszprémnél (+ fotók)

Kigyulladt egy menetrend szerint közlekedő autóbusz motortere a 73-as főút 12-es kilométerszelvényénél, Veszprém térségében.

Fotó: olvasó

A buszon tartózkodó ötven utas elhagyta a járatot, amelynek tüzét a veszprémi hivatásos tűzoltók egy habosított vízsugárral oltották el. A tűzoltók mellett mellett rendőrök is érkeztek a helyszínre.