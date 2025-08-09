augusztus 9., szombat

50 utas utazott a menetrend szerinti járaton

24 perce

Kigyulladt egy autóbusz motortere a 73-as főúton, Veszprémnél (+ fotók)

Címkék#tűz#Veszprém#járat

A tűzoltók egy habsugárral fékezték meg a tüzet, amely egy autóbusz motorterében keletkezett a 73-as főúton, Veszprémnél szombaton késő délután.

Veol.hu
Kigyulladt egy menetrend szerint közlekedő autóbusz motortere a 73-as főút 12-es kilométerszelvényénél, Veszprém térségében. 

Fotó: olvasó

A buszon tartózkodó ötven utas elhagyta a járatot, amelynek tüzét a veszprémi hivatásos tűzoltók egy habosított vízsugárral oltották el. A tűzoltók mellett mellett rendőrök is érkeztek a helyszínre.

 

