Tűzeset

2 órája

Kigyulladt egy mozdony Dabroncnál – közel 30 utas utazott a szerelvényen

A tűzoltók porral oltóval fékezték meg a lángokat, amelyek egy személyvonat villanymozdonyában csaptak fel Dabroncnál.

Veol.hu

Tűz ütött ki egy személyvonat villanymozdonyának motorterében Dabroncon, a Kossuth utca közelében.

Forrás: KATVÉD

Mire a keszthelyi hivatásos és a sümegi önkormányzati tűzoltók a helyszínre értek, már csak füst szivárgott, amit az egységek porral oltóval sikeresen megszüntettek. A szerelvényen körülbelül harminc utas tartózkodott, akik mentesítő járattal folytatják útjukat - közölte a katasztrófavédelem.

 

