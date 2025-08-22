Kigyulladt egy mozdony Dabroncnál – közel 30 utas utazott a szerelvényen

Tűz ütött ki egy személyvonat villanymozdonyának motorterében Dabroncon, a Kossuth utca közelében.

Forrás: KATVÉD

Mire a keszthelyi hivatásos és a sümegi önkormányzati tűzoltók a helyszínre értek, már csak füst szivárgott, amit az egységek porral oltóval sikeresen megszüntettek. A szerelvényen körülbelül harminc utas tartózkodott, akik mentesítő járattal folytatják útjukat - közölte a katasztrófavédelem.