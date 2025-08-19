Kigyulladt egy terepjáró Szentkirályszabadjánál

Kigyulladt egy terepjáró Szentkirályszabadja külterületén, Meggyespusztánál. A jármű motortere teljes terjedelmében égett. A veszprémi hivatásos tűzoltók egy vízsugárral eloltották a lángokat, és áramtalanították az autót – Veszprémi Katasztrófavédelmi Igazgatóság.

Forrás: Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság