Tűz

39 perce

Kigyulladt egy trélert vontató autó a 83-ason

Kigyulladt, majd teljes terjedelmében égett egy autószállító trélert vontató személyautó a 83-as fűúton. A lángokat két vízsugárral sikerült eloltaniuk a tűzoltóknak.

Veol.hu

A gépkocsit a 83-as főutat a Királyszéki úttal összekötő szakaszon, az M1-es autópálya közelében a győri hivatásos tűzoltók oltották el - értesült a kisalfold.hu, ahol további információk is olvashatóak a tűzesetről.

A lángokat két vízsugárral sikerült megfékezni
Forrás: boon.hu / illusztráció

 

 

