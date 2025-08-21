Tűz
39 perce
Kigyulladt egy trélert vontató autó a 83-ason
Kigyulladt, majd teljes terjedelmében égett egy autószállító trélert vontató személyautó a 83-as fűúton. A lángokat két vízsugárral sikerült eloltaniuk a tűzoltóknak.
A gépkocsit a 83-as főutat a Királyszéki úttal összekötő szakaszon, az M1-es autópálya közelében a győri hivatásos tűzoltók oltották el - értesült a kisalfold.hu, ahol további információk is olvashatóak a tűzesetről.
