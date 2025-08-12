Kigyulladt személyautóhoz riasztották a tűzoltókat

Kigyulladt egy személyautó Gógánfa határában. Teljes terjedelmében égett a jármű, és mintegy kétszáz négyzetméteren a körülötte lévő aljnövényzet is kigyulladt.

Forrás: katvéd

A sümegi önkormányzati tűzoltók megakadályozták a tűz továbbterjedését, eloltották a lángokat, és lehűtik a felforrósodott járművet.