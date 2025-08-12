Teljes terjedelmében égett
1 órája
Kigyulladt személyautóhoz riasztották a tűzoltókat
Az aljnövényzet is lángolt a jármű körül.
Kigyulladt egy személyautó Gógánfa határában. Teljes terjedelmében égett a jármű, és mintegy kétszáz négyzetméteren a körülötte lévő aljnövényzet is kigyulladt.
A sümegi önkormányzati tűzoltók megakadályozták a tűz továbbterjedését, eloltották a lángokat, és lehűtik a felforrósodott járművet.
