45 perce
Kirándulót mentettek Eplénynél
Egy biciklis esett el a kerékpárpályán.
Elesett egy kiránduló biciklis az Eplény mellett lévő kerékpárpályán. A zirci önkormányzati tűzoltók a mentőszolgálat munkatársaival, illetve a sípálya mentőegységével együtt mentek fel a bajbajutotthoz. A kerékpárost a tűzoltók a mentősökkel és a helyi mentőegység tagjaival boardon, kézi erővel vitték le egy terepjáróig, amely a mentőgépjárműhöz viszi – közölte a veszprem.katasztrofavedelem.hu.
