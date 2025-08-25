augusztus 25., hétfő

Az elhunyt mentősre emlékeznek kollégái

46 perce

Sok embernek csalt mosolyt az arcára, integettek neki felnőttek, gyerekek...

Címkék#m3#Kerekharaszt#Kollár Márk#autóbaleset#Országos Mentőszolgálat

Szörnyű tragédia történt vasárnap az M3-as autópályán Kerekharaszt térségében, ahol egy csopaki mentőápoló életét vesztette.

Veol.hu

Ahogy korábbi cikkeinkben írtuk, tragikus baleset történt az M3-ason, amikor egy személyautó és egy kamion karambolozott. Az áldozat a csopaki Kollár Márk, aki a várpalotai mentőállomáson dolgozott. Vasárnap Debrecenbe tartott személyautójával, amikor Kerekharaszt térségében alá szaladt egy álló kamionnak. Kollégái, barátai, ismerősei még most sem tudják igazán felfogni a veszteséget, sorra búcsúznak tőle a közösségi felületeken.

Kollár Márk – Sok embernek csalt mosolyt az arcára... Forrás: Országos Mentőszolgálat
Kollár Márk – Sok embernek csalt mosolyt az arcára...
Forrás: Országos Mentőszolgálat

Kollár Márk, aki örült, hogy megmosolyogtatta az embereket

Az Országos Mentőszolgálat Facebook-oldalán is Márk fájó hiányáról olvashatunk:

Tragikus autóbaleset következtében elveszítettük Kollár Márk mentőápoló Bajtársunkat, aki 2003 óta volt az Országos Mentőszolgálat elkötelezett tagja. Márkot nemcsak kiváló mentődolgozóként, hanem életvidám, derűs emberként ismertük. Szakmailag felkészült, precíz és megbízható volt – olyan Bajtárs, akire mindig lehetett számítani.
Decemberben, ha éppen nem kellett rohanni, hangosan szólt nála a Jingle Bells a mentőautóból, így kívánt boldog karácsonyt a járókelőknek. Sok embernek csalt mosolyt az arcára, integettek neki felnőttek, gyerekek, Ő pedig örült, hogy megmosolyogtatta az embereket.

Olvasott, futott, túrázott, motorozott – élte az életet, miközben mindig másokra figyelt. Közösségünk motorja volt: baráti szóval tartotta össze a csapatot. Aktív tagja volt mentős „családunknak”, és szeptemberben is újabb futóversenyre készült, Bajtársaival együtt.

Most csend van. De ez a csend nem üres – tele van emlékekkel, nevetésekkel, közös pillanatokkal. És ezek az emlékek idővel talán segítenek majd átvészelni a hiányt. Személyiségének hatása, jelentősége szavakkal nem kifejezhető.🖤

 

