Metamorfózis
2 órája
Kolompár Zoltánt körözi a rendőrség, mutatjuk a fotóját
Ön felismeri a körözött személyt? Ha igen, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a hatóságokkal.
Elfogatóparancs van érvényben Kolompár Zoltán ellen, akit kábítószer-kereskedelem miatt köröz a rendőrség.
Kolompár Zoltánt keresi a rendőrség
Személyleírása: 1996. 03. 06-án született Baján, barna szemű és hosszú hajú. A rendőrség 2024. 01. 08-án adta ki ellene az elfogatóparancsot. Aki tud róla információt, a rendőrség űrlapján is tehet bejelentést.
