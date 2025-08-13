augusztus 13., szerda

Metamorfózis

Kolompár Zoltánt körözi a rendőrség, mutatjuk a fotóját

Ön felismeri a körözött személyt? Ha igen, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a hatóságokkal.

Elfogatóparancs van érvényben Kolompár Zoltán ellen, akit kábítószer-kereskedelem miatt köröz a rendőrség.

Forrás: police.hu

Kolompár Zoltánt keresi a rendőrség

Személyleírása: 1996. 03. 06-án született Baján, barna szemű és hosszú hajú. A rendőrség 2024. 01. 08-án adta ki ellene az elfogatóparancsot. Aki tud róla információt, a rendőrség űrlapján is tehet bejelentést.

 

