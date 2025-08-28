A Várpalotai Rendőrkapitányság a 19050/157-195/2025. körözési számon eljárást folytat Fekete Zoltánné eltűnése ügyében. A 64 éves várpalotai nő 2025. augusztus 26-ára virradó éjszaka engedély nélkül távozott az egyik veszprémi egészségügyi intézményből. Azóta nem adott magáról életjelet – írja a police.hu.

Körözés: eltűnt Fekete Zoltánné

Fotó: Police.hu

Fekete Zoltánné kb. 161-165 cm magas, átlagos testalkatú, világos barna hajú és barna szemű. Szemüveget hord.

Eltűnésekor fehér felsőt viselt apró kék mintázattal, illetve szürke nadrágot és barna cipőt.

Kérjük, hogy aki a képen látható nőt felismeri, vagy jelenlegi tartózkodási helyére vonatkozóan bármilyen információval rendelkezik, jelentkezzen személyesen a Várpalotai Rendőrkapitányságon (8100 Várpalota, Honvéd utca 1.), vagy hívja a 06-88-371-511-es telefonszámot, vagy értesítse a Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság Tevékenységirányítási Központját a 88/428-022-es telefonszámon, vagy a +36-30/278-2198-as hívószámon. Ezenkívül névtelensége megőrzése mellett bejelentést tehet a nap 24 órájában elérhető 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámán, valamint a 112-es, díjmentes segélyhívó számon.