augusztus 28., csütörtök

Ágoston névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Nagy erőkkel keresik a rendőrök

53 perce

Eltűnt Fekete Zoltánné

Címkék#Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság#eltűnt személy#Várpalotai Rendőrkapitányság

A várpalotai rendőrök a lakosság segítségét kérik a 64 éves nő megtalálása érdekében.

Veol.hu

A Várpalotai Rendőrkapitányság a 19050/157-195/2025. körözési számon eljárást folytat Fekete Zoltánné eltűnése ügyében. A 64 éves várpalotai nő 2025. augusztus 26-ára virradó éjszaka engedély nélkül távozott az egyik veszprémi egészségügyi intézményből. Azóta nem adott magáról életjelet – írja a police.hu.

Körözés: eltűnt Fekete Zoltánné
Körözés: eltűnt Fekete Zoltánné 
Fotó: Police.hu

Fekete Zoltánné kb. 161-165 cm magas, átlagos testalkatú, világos barna hajú és barna szemű. Szemüveget hord.

Körözés: eltűnt Fekete Zoltánné 

Eltűnésekor fehér felsőt viselt apró kék mintázattal, illetve szürke nadrágot és barna cipőt.

Kérjük, hogy aki a képen látható nőt felismeri, vagy jelenlegi tartózkodási helyére vonatkozóan bármilyen információval rendelkezik, jelentkezzen személyesen a Várpalotai Rendőrkapitányságon (8100 Várpalota, Honvéd utca 1.), vagy hívja a 06-88-371-511-es telefonszámot, vagy értesítse a Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság Tevékenységirányítási Központját a 88/428-022-es telefonszámon, vagy a +36-30/278-2198-as hívószámon. Ezenkívül névtelensége megőrzése mellett bejelentést tehet a nap 24 órájában elérhető 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámán, valamint a 112-es, díjmentes segélyhívó számon.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu