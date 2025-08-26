Tapolcai rendőrök körözik a képen látható férfit

A celldömölki születésű férfi ellen a Büntető Törvénykönyv 234. §-a szerinti közúti veszélyeztetés bűncselekmény miatt indult eljárás. Az elfogatóparancsot a Tapolcai Rendőrkapitányság adta ki. A 43 éves Bárdi Péter hollétéről jelenleg nem tudnak a hatóságok, ezért a lakosság segítségét kérik a körözés időtartama alatt.

Bárdi Péter magyar állampolgár, közúti veszélyeztetés miatt adták ki a körözést

Forrás: police.hu

Körözés lehet a vége a szabálytalan közúti magatartásnak

A közúti veszélyeztetés a Büntető Törvénykönyv (Btk. 234. §) által meghatározott bűncselekmény. Lényege röviden: Aki a közúton olyan módon közlekedik, hogy ezzel más ember életét vagy testi épségét közvetlen veszélynek teszi ki, az közúti veszélyeztetést követ el. Ez lehet például:

Szándékos szabályszegés (pl. szembehaladás az autópályán, szándékos leszorítás, tilos jelzésen való áthaladás, ittas/bódult állapotban való vezetés, ha közvetlen életveszélyt okoz) vagy akár gondatlan magatartás, ha abból közvetlen életveszély keletkezik.

Büntetési tétele:

Alapesetben: 3 évig terjedő szabadságvesztés.

Ha súlyosabb következményekkel jár (például többen megsérülnek vagy halálos kimenetelű lesz), a büntetés ennél jóval magasabb is lehet.

A rendőrség kéri, hogy aki a férfi tartózkodási helyéről információval rendelkezik, tegyen bejelentést a 112-es segélyhívó számon vagy a legközelebbi rendőrkapitányságon.