Tapolcai rendőrök körözik a képen látható férfit
A vád szerint vezetésével mások életét és testi épségét közvetlen veszélynek tette ki, ami a Büntető Törvénykönyv egyik legsúlyosabb közlekedési bűncselekménye, és akár szabadságvesztéssel is büntethető. A rendőrség körözést adott ki Bárdi Péter ellen, akit közúti veszélyeztetéssel gyanúsítanak.
A celldömölki születésű férfi ellen a Büntető Törvénykönyv 234. §-a szerinti közúti veszélyeztetés bűncselekmény miatt indult eljárás. Az elfogatóparancsot a Tapolcai Rendőrkapitányság adta ki. A 43 éves Bárdi Péter hollétéről jelenleg nem tudnak a hatóságok, ezért a lakosság segítségét kérik a körözés időtartama alatt.
Körözés lehet a vége a szabálytalan közúti magatartásnak
A közúti veszélyeztetés a Büntető Törvénykönyv (Btk. 234. §) által meghatározott bűncselekmény. Lényege röviden: Aki a közúton olyan módon közlekedik, hogy ezzel más ember életét vagy testi épségét közvetlen veszélynek teszi ki, az közúti veszélyeztetést követ el. Ez lehet például:
Szándékos szabályszegés (pl. szembehaladás az autópályán, szándékos leszorítás, tilos jelzésen való áthaladás, ittas/bódult állapotban való vezetés, ha közvetlen életveszélyt okoz) vagy akár gondatlan magatartás, ha abból közvetlen életveszély keletkezik.
Büntetési tétele:
- Alapesetben: 3 évig terjedő szabadságvesztés.
- Ha súlyosabb következményekkel jár (például többen megsérülnek vagy halálos kimenetelű lesz), a büntetés ennél jóval magasabb is lehet.
A rendőrség kéri, hogy aki a férfi tartózkodási helyéről információval rendelkezik, tegyen bejelentést a 112-es segélyhívó számon vagy a legközelebbi rendőrkapitányságon.
