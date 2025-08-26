augusztus 26., kedd

Izsó névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Elfogatóparancs

39 perce

Tapolcai rendőrök körözik a képen látható férfit

Címkék#Tapolcai Rendőrkapitányság#segítség#celldömölk#bűncselekmény

A vád szerint vezetésével mások életét és testi épségét közvetlen veszélynek tette ki, ami a Büntető Törvénykönyv egyik legsúlyosabb közlekedési bűncselekménye, és akár szabadságvesztéssel is büntethető. A rendőrség körözést adott ki Bárdi Péter ellen, akit közúti veszélyeztetéssel gyanúsítanak.

Veol.hu

A celldömölki születésű férfi ellen a Büntető Törvénykönyv 234. §-a szerinti közúti veszélyeztetés bűncselekmény miatt indult eljárás. Az elfogatóparancsot a Tapolcai Rendőrkapitányság adta ki. A 43 éves Bárdi Péter hollétéről jelenleg nem tudnak a hatóságok, ezért a lakosság segítségét kérik a körözés időtartama alatt. 

Bárdi Péter magyar állampolgár, közúti veszélyeztetés miatt adták ki a körözést
Bárdi Péter magyar állampolgár, közúti veszélyeztetés miatt adták ki a körözést
Forrás: police.hu

Körözés lehet a vége a szabálytalan közúti magatartásnak

A közúti veszélyeztetés a Büntető Törvénykönyv (Btk. 234. §) által meghatározott bűncselekmény. Lényege röviden: Aki a közúton olyan módon közlekedik, hogy ezzel más ember életét vagy testi épségét közvetlen veszélynek teszi ki, az közúti veszélyeztetést követ el. Ez lehet például:

Szándékos szabályszegés (pl. szembehaladás az autópályán, szándékos leszorítás, tilos jelzésen való áthaladás, ittas/bódult állapotban való vezetés, ha közvetlen életveszélyt okoz) vagy akár gondatlan magatartás, ha abból közvetlen életveszély keletkezik.

Büntetési tétele:

  • Alapesetben: 3 évig terjedő szabadságvesztés.
  • Ha súlyosabb következményekkel jár (például többen megsérülnek vagy halálos kimenetelű lesz), a büntetés ennél jóval magasabb is lehet.

A rendőrség kéri, hogy aki a férfi tartózkodási helyéről információval rendelkezik, tegyen bejelentést a 112-es segélyhívó számon vagy a legközelebbi rendőrkapitányságon.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu