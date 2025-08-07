augusztus 7., csütörtök

Feladta magát a rendőrségen a pápai zaklató

A Pápai Rendőrkapitányság augusztus 1-jén adott ki elfogatóparancsot a zaklatással gyanúsított D. M. ellen. A körözött férfi a felhívás hatására önként jelent meg a Pápai Rendőrkapitányságon.

A 42 éves körözött férfi a police.hu korábbi felhívása szerint Budapest XII. kerületében született, azonban a zaklatást Veszprém vármegyében követhette el, ugyanis a Pápai Rendőrkapitányság adta ki a körözést és az eljárást is ez a szerv folytatja le. Információink szerint a férfi augusztus 6-án besétált a rendőrkapitányságra és feladta magát, ezt követően kihallgatták.

Körözött férfi adta fel magát a Pápai Rendőrkapitányságon
A körözött férfit néhány napja keresték a rendőrök
Forrás: police.hu

A körözött férfi nem bujkált tovább

A zaklatás büntetőjogi fogalmát a Büntető Törvénykönyv (Btk.) 222. §-a határozza meg. A zaklatás vétségét az követi el, aki valakit rendszeresen vagy tartósan háborgat azzal a céllal, hogy megfélemlítse vagy a magánéletébe önkényesen beavatkozzon, ha súlyosabb bűncselekmény nem valósul meg. 

 

