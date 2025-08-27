augusztus 27., szerda

Gáspár névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Keresik

1 órája

90 éves bácsinak veszett nyoma, égre-földre keresik a Balatonnál – FRISSÍTÉS!

Címkék#Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság#Kósa Miklós László#eltűnés

A Veszprémi Rendőrkapitányság a lakosság segítségét kéri egy 90 éves Kósa Miklós László eltűnése ügyében.

Veol.hu

A Veszprémi Rendőrkapitányság 19010-157/487/2025. számon folytat eljárást Kósa Miklós László eltűnése miatt. A rendelkezésre álló adatok szerint a barnagi férfi 2025. augusztus 27-én 14 óra körül otthonából ismeretlen helyre távozott, eltűnése aggodalomra adott okot. A felkutatására tett intézkedések eddig nem vezettek eredményre – írja a police.hu.

Kósa Miklós László eltűnésekor világoskék rövid ujjú inget, szürke nadrágot viselt Forrás: police.hu
Kósa Miklós László eltűnésekor világoskék rövid ujjú inget, szürke nadrágot viselt
Forrás: police.hu

Kósa Miklós Lászlót a Veszprém Megyei Kutató-Mentő Szolgálat Alapítvány is keresi

Kósa Miklós László jó fizikumú, eltűnésekor világoskék rövid ujjú inget, szürke nadrágot viselt. A Veszprémi Rendőrkapitányság kéri, hogy aki bármilyen információval rendelkezik a képen látható idős személlyel kapcsolatban, hívja a Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság Tevékenység-irányítási Központját a 06/20-278-2198-as telefonszámon, vagy tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető, 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámán, illetve a 112-es, díjmentes segélyhívó számon.

A Veszprém Megyei Kutató-Mentő Szolgálat Alapítvány is közzétette Facebook-oldalán:  

Csak öt nap telt el, és ismét eltűnt személy keresés. Ebbe a piszok melegbe nem lesz könnyű dolguk a négylábú társaknak, de amit tudunk megteszünk.

Frissítés!

Információink szerint a 90 éves bácsit Zirc közelében szerencsésen megtalálták!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu