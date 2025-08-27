90 éves bácsinak veszett nyoma, égre-földre keresik a Balatonnál – FRISSÍTÉS!

A Veszprémi Rendőrkapitányság 19010-157/487/2025. számon folytat eljárást Kósa Miklós László eltűnése miatt. A rendelkezésre álló adatok szerint a barnagi férfi 2025. augusztus 27-én 14 óra körül otthonából ismeretlen helyre távozott, eltűnése aggodalomra adott okot. A felkutatására tett intézkedések eddig nem vezettek eredményre – írja a police.hu.

Kósa Miklós László eltűnésekor világoskék rövid ujjú inget, szürke nadrágot viselt

Forrás: police.hu

Kósa Miklós Lászlót a Veszprém Megyei Kutató-Mentő Szolgálat Alapítvány is keresi

Kósa Miklós László jó fizikumú, eltűnésekor világoskék rövid ujjú inget, szürke nadrágot viselt. A Veszprémi Rendőrkapitányság kéri, hogy aki bármilyen információval rendelkezik a képen látható idős személlyel kapcsolatban, hívja a Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság Tevékenység-irányítási Központját a 06/20-278-2198-as telefonszámon, vagy tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető, 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámán, illetve a 112-es, díjmentes segélyhívó számon.

A Veszprém Megyei Kutató-Mentő Szolgálat Alapítvány is közzétette Facebook-oldalán:

Csak öt nap telt el, és ismét eltűnt személy keresés. Ebbe a piszok melegbe nem lesz könnyű dolguk a négylábú társaknak, de amit tudunk megteszünk.

Frissítés!

Információink szerint a 90 éves bácsit Zirc közelében szerencsésen megtalálták!