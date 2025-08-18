Csellengők
2 órája
Érthetetlen – születésnapja előtt tűnt el a 15 éves fiú
Születésnapja előtt egy nappal tűnt el Kovacsics Krisztián Márk.
Sajnos nagyon gyakran kell beszámolnunk eltűnt gyermekekről, fiatalkorúakról. Most egy ajkai születésű fiút, Kovacsics Krisztián Márkot keresi a Veszprémi Rendőrkapitányság.
Kovacsics Krisztián Márk most töltötte be a 15 évet
A fiú 2010. augusztus 16-án született, egy nappal 15. születésnapja előtt nem ment vissza a bakonynánai gyermekotthonba, azóta keresi a rendőrség. Kérjük, aki felismeri, értesítse a hatóságot:
Veszprémi Rendőrkapitányság
8200 Veszprém, Bajcsy-Zsilinszky utca 2.
36(88)428-022
2025.08.13. 06:30
