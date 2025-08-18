augusztus 18., hétfő

Érthetetlen – születésnapja előtt tűnt el a 15 éves fiú

Címkék#Kovacsics Krisztián Márk#gyermekotthon#Veszprémi Rendőrkapitányság

Születésnapja előtt egy nappal tűnt el Kovacsics Krisztián Márk.

Veol.hu

Sajnos nagyon gyakran kell beszámolnunk eltűnt gyermekekről, fiatalkorúakról. Most egy ajkai születésű fiút, Kovacsics Krisztián Márkot keresi a Veszprémi Rendőrkapitányság.

Kovacsics Krisztián Márk születésnapja előtt tűnt el Forrás: police.hu
Kovacsics Krisztián Márk születésnapja előtt tűnt el
Forrás: police.hu

Kovacsics Krisztián Márk most töltötte be a 15 évet

A fiú 2010. augusztus 16-án született, egy nappal 15. születésnapja előtt  nem ment vissza a bakonynánai gyermekotthonba, azóta keresi a rendőrség. Kérjük, aki felismeri, értesítse a hatóságot: 

Veszprémi Rendőrkapitányság
8200 Veszprém, Bajcsy-Zsilinszky utca 2.
36(88)428-022

 

