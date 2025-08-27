A KRESZ nemcsak az autósokra vonatkozik, hanem a kerékpárosokra is! (videó)

Ennek ellenére sok bringás hajlamos figyelmen kívül hagyni a KRESZ-t, például a piros lámpát, az elsőbbségadást vagy a láthatósági eszközök használatát.

A KRESZ a kerékpárosokra is vonatkozik.

Forrás: Police.hu

A KRESZ mindenkire vonatkozik

A videóban is jól látható helyzet bemutatja, mennyire balesetveszélyes helyzeteket teremthet a KRESZ figyelmen kívül hagyása. A police.hu így fogalmazta meg:

Kerékpárosokra is vonatkoznak a szabályok. Tartsd be, a biztonságod érdekében is!

A szabályszegések nemcsak saját testi épségüket sodorják veszélybe, hanem más közlekedőkét is. A hatóságok ezért kiemelten kérik, hogy a biciklisek is tartsák be az előírásokat.