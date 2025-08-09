augusztus 9., szombat

Emőd névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Teszt

2 órája

KRESZ-kihívás: Te helyesen döntenél ebben a forgalmi helyzetben?

Címkék#mindennap#kanyarodó#kresz főútvonal

Sokan hibáznak ennél a feladatnál, pedig a megoldás elsőre egyszerűnek tűnhet. A mai KRESZ-teszt egy olyan helyzetet mutat be, amely a kanyarodó főútvonalakon nap mint nap előfordul.

Veol.hu

Bár első pillantásra nem tűnik bonyolultnak a lent látható közlekedési szituáció, érdemes alaposan megvizsgálni. Az áthaladási sorrendet kell megtippelni heti KRESZ-tesztünkben.

KRESZ-teszt, kanyarodó főútvonal
KRESZ-teszt, kanyarodó főútvonal


A KRESZ-teszt megoldása

A megoldás bár egyszerű, mégis sokan elrontják, ugyanis arra tippelnek, hogy elsőként a kerékpáros haladhat, hiszen ő megy a kanyarodó főútvonalon. A helyes megoldást a vaol.hu cikkében olvashatja el.

Nemrégiben egy egyenrangú kereszteződés szerepelt KRESZ-tesztünkben, ha még nem nézted meg, itt az ideje!

Végzetes biciklis balesetek – megosztó vita a sisak használatról

Nyári hőség, meredek lejtők és figyelmetlenség – veszélyes kombináció a Balaton bringaútjain. Az elmúlt hetek biciklis balesetei és szabálysértései ismét a biztonság kérdését helyezték a középpontba Veszprém megyében, és a kerékpáros közösségben is.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu