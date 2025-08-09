2 órája
KRESZ-kihívás: Te helyesen döntenél ebben a forgalmi helyzetben?
Sokan hibáznak ennél a feladatnál, pedig a megoldás elsőre egyszerűnek tűnhet. A mai KRESZ-teszt egy olyan helyzetet mutat be, amely a kanyarodó főútvonalakon nap mint nap előfordul.
Bár első pillantásra nem tűnik bonyolultnak a lent látható közlekedési szituáció, érdemes alaposan megvizsgálni. Az áthaladási sorrendet kell megtippelni heti KRESZ-tesztünkben.
A KRESZ-teszt megoldása
A megoldás bár egyszerű, mégis sokan elrontják, ugyanis arra tippelnek, hogy elsőként a kerékpáros haladhat, hiszen ő megy a kanyarodó főútvonalon. A helyes megoldást a vaol.hu cikkében olvashatja el.
Végzetes biciklis balesetek – megosztó vita a sisak használatról
Nyári hőség, meredek lejtők és figyelmetlenség – veszélyes kombináció a Balaton bringaútjain. Az elmúlt hetek biciklis balesetei és szabálysértései ismét a biztonság kérdését helyezték a középpontba Veszprém megyében, és a kerékpáros közösségben is.
