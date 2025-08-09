KRESZ-kihívás: Te helyesen döntenél ebben a forgalmi helyzetben?

Bár első pillantásra nem tűnik bonyolultnak a lent látható közlekedési szituáció, érdemes alaposan megvizsgálni. Az áthaladási sorrendet kell megtippelni heti KRESZ-tesztünkben.

KRESZ-teszt, kanyarodó főútvonal



A KRESZ-teszt megoldása

A megoldás bár egyszerű, mégis sokan elrontják, ugyanis arra tippelnek, hogy elsőként a kerékpáros haladhat, hiszen ő megy a kanyarodó főútvonalon. A helyes megoldást a vaol.hu cikkében olvashatja el.

