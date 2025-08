Ennél abszurdabbat nem látsz a héten: utánfutón szállítottak egy fehér lovat az autópályán (+ videó)

A ló utánfutón történő szállítása nemcsak állatvédelmi szempontból aggályos, hanem komoly közlekedésbiztonsági kockázatokat is felvet.

Herceg nélkül érkezett a fehér ló az M7-esre

Forrás: MKIF Zrt.

A ló szállítása ugyanis nem egyenértékű egy tárgy mozgatásával: élőlényről van szó, amely érzékenyen reagál a környezeti ingerekre. A zaj, a mozgás, a rezgések, a huzat, valamint a kapaszkodás lehetőségének hiánya extrém stresszt okozhat egy lónak. Ilyen állapotban az állat pánikba eshet, megcsúszhat, eleshet, megsérülhet – mindezt akár egy enyhébb fékezés vagy kanyarodás hatására is. A szakszerű lószállító járművek – nem véletlenül – úgy vannak kialakítva, hogy minimalizálják a baleset és a stressz kockázatát. Ezek belső bokszrendszerrel, csúszásgátló padlóval, oldalfalakkal és megfelelő rögzítési pontokkal rendelkeznek, így biztosítva a ló stabilitását és biztonságát az utazás teljes időtartama alatt. Egy hagyományos utánfutón viszont ezek az elemek teljesen hiányoznak, így az állat gyakorlatilag teljesen ki van szolgáltatva a jármű mozgásának és az útviszonyoknak.

Az ilyen szállítási mód nemcsak az állatra, hanem a közlekedés többi résztvevőjére is komoly veszélyt jelent. Egy pánikba esett, mozgó ló mozgása kibillentheti az utánfutót egyensúlyából, amely a vontató jármű irányíthatóságát is befolyásolhatja – különösen nagy sebességnél. A következmény akár többszereplős, súlyos baleset is lehet.

Fontos kiemelni, hogy az állatok szállítása külön jogszabályi előírásokhoz kötött, és ezek nemcsak az állat jólétét, hanem a közlekedésbiztonságot is hivatottak szolgálni. A nem megfelelő szállítás nemcsak etikátlan, hanem adott esetben törvénysértő is lehet.

Összefoglalva: a ló nem raklap. Nem lehet csak úgy odatenni egy utánfutóra, és azt hinni, nem mozdul meg, nem történik semmi baj.

A felelős állattartás és a szabályos közúti szállítás nem különálló fogalmak. Egy ló nem alkalmi rakomány, hanem élőlény, amelynek biztonságát, testi épségét és mentális állapotát is kötelességünk figyelembe venni. Ahogyan senki nem kötözne egy biciklit a kocsi tetejére gumipókkal autópályázáshoz, úgy egy lovat sem szabad csupán egy nyitott utánfutóra tenni, abban bízva, hogy „úgyis kibírja”.