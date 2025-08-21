2 órája
A tűzijátékot biztosító rendőrök kapták le az autótolvajokat augusztus 20-án (+ videó)
Egy balatonfűzfői férfi tett bejelentést augusztus 19-én délután, hogy a háza előtt parkoló autóját ellopták, és abban benne voltak az iratai és értékei.
A járőrök a nemzeti ünnep alkalmával rendezett tűzijátékokon segítették épp a forgalmat, amikor egyikük felfigyelt a badacsonyi parkolóban a lopott autóra és a benne alvó személyre – írja a police.hu az autólopással kapcsolatban.
Igazoltatást követően elfogták a 44 éves Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei nőt, csakúgy, mint a közelben tartózkodó 49 éves, dunakeszi társát. Utóbbiról az intézkedéskor kiderült, hogy a tapolcai rendőrök körözték.
Nyolc lopás szerepel eddig a gyanúsított páros számláján
Kihallgatásukkor elismerték, hogy augusztusban több Balaton-parti településen is vittek el értékeket. Két helyről kerékpárokat, míg pályaudvarról és strandokról táskákat értékekkel.
A nőt és férfit őrizetbe vették a tapolcai nyomozók, és kezdeményezték letartóztatásukat.
A Veszprém vármegyei rendőrség videójából az is kiderül, hogyan történt a tolvaj páros elfogása.