augusztus 21., csütörtök

HajnaSámuel névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Elfogták a körözöttet

1 órája

A tűzijátékot biztosító rendőrök kapták le az autótolvajokat augusztus 20-án (+ videó)

Címkék#tűzijátok#rendőr#autótolvaj

Egy balatonfűzfői férfi tett bejelentést augusztus 19-én délután, hogy a háza előtt parkoló autóját ellopták, és abban benne voltak az iratai és értékei.

Veol.hu

A járőrök a nemzeti ünnep alkalmával rendezett tűzijátékokon segítették épp a forgalmat, amikor egyikük felfigyelt a badacsonyi parkolóban a lopott autóra és a benne alvó személyre – írja a police.hu az autólopással kapcsolatban.

Nyolc lopás szerepel eddig a gyanúsított páros számláján
Nyolc lopás szerepel eddig a gyanúsított páros számláján
Fotó: Veszprém vármegyei rendőrség/Facebook

Igazoltatást követően elfogták a 44 éves Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei nőt, csakúgy, mint a közelben tartózkodó 49 éves, dunakeszi társát. Utóbbiról az intézkedéskor kiderült, hogy a tapolcai rendőrök körözték.

Nyolc lopás szerepel eddig a gyanúsított páros számláján

Kihallgatásukkor elismerték, hogy augusztusban több Balaton-parti településen is vittek el értékeket. Két helyről kerékpárokat, míg pályaudvarról és strandokról táskákat értékekkel.

A nőt és férfit őrizetbe vették a tapolcai nyomozók, és kezdeményezték letartóztatásukat.

A Veszprém vármegyei rendőrség videójából az is kiderül, hogyan történt a tolvaj páros elfogása.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu