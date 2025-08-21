A tűzijátékot biztosító rendőrök kapták le az autótolvajokat augusztus 20-án (+ videó)

A járőrök a nemzeti ünnep alkalmával rendezett tűzijátékokon segítették épp a forgalmat, amikor egyikük felfigyelt a badacsonyi parkolóban a lopott autóra és a benne alvó személyre – írja a police.hu az autólopással kapcsolatban.

Nyolc lopás szerepel eddig a gyanúsított páros számláján

Fotó: Veszprém vármegyei rendőrség/Facebook

Igazoltatást követően elfogták a 44 éves Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei nőt, csakúgy, mint a közelben tartózkodó 49 éves, dunakeszi társát. Utóbbiról az intézkedéskor kiderült, hogy a tapolcai rendőrök körözték.

Kihallgatásukkor elismerték, hogy augusztusban több Balaton-parti településen is vittek el értékeket. Két helyről kerékpárokat, míg pályaudvarról és strandokról táskákat értékekkel.

A nőt és férfit őrizetbe vették a tapolcai nyomozók, és kezdeményezték letartóztatásukat.

A Veszprém vármegyei rendőrség videójából az is kiderül, hogyan történt a tolvaj páros elfogása.