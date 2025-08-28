augusztus 28., csütörtök

Ágoston névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Elkötötte a járművet

2 órája

15 méter után borult fel a lopott autóval

Címkék#felborult autó#engedély nélküli vezetés#lopás

Nem jutott messzire az a fiatal nő, aki engedély nélkül használta ismerőse kölcsönbe kapott autóját, de 15 méter után felborult.

Veol.hu

Kedden kora reggel tett bejelentést egy zombai férfi, mert valaki „elkötötte” a testvére tulajdonában lévő, de használatra kölcsönkapott autóját. Mint elmondta, egy nő ismerőse nála töltötte az estét, ő már lefeküdt aludni, amikor vendége még zenét hallgatott. Hajnalban az édesapja ébresztette azzal, hogy az autója a ház közelében van, oldalára borulva, hátsó szélvédője pedig kitört – írja a police.hu a lopásról. 

A jármű ellopása ügyében gyanúsítottként hallgatták ki, engedély nélküli vezetés miatt pedig őrizetbe vették
A jármű ellopása ügyében gyanúsítottként hallgatták ki, engedély nélküli vezetés miatt pedig őrizetbe vették
Fotó: police.hu

Akkor észlelte, hogy az ismerőse nincs a házban és többszöri hívásra sem érte el telefonon, ezért hívta fel a rendőrséget. A helyszínre érkező bonyhádi rendőrök szemlét tartottak, közben az eltűnt nő is jelentkezett és elismerte, hogy ő vezette az autót. Mint elmondta, a kocsi ajtajai nyitva voltak és a kulcsot is hamar megtalálta. Mikor próbált megfordulni, felborult, ezért gyalog ment tovább.

Lopás és engedély nélküli vezetés

Mivel a nő nem rendelkezik B kategóriás jogosítvánnyal és az autót is önhatalmúan vitte el, a jármű önkényes elvétele bűntett miatt gyanúsítottként hallgatták ki, míg az engedély nélküli vezetés miatt szabálysértési előkészítő eljárás keretében őrizetbe vették.

A hasonló esetek megelőzése érdekében a rendőrség felhívja a járműtulajdonosok figyelmét, hogy a közterületen leállított autókban, motorokban ne hagyják benne az indítókulcsot és az ajtókat is mindig zárják be. 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu