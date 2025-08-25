Balesetezett a lopott autóval, majd elaludt benne

Egy tiszakécskei nő tett bejelentést augusztus 24-én hajnalban a rendőrségen arról, hogy eltűnt az autója. Elmondása szerint a kocsit házuk előtt hagyta, nem zárta le, mert biztonságosnak ítélte a környéket, ráadásul a kulcsot is a gyújtásban felejtette – írta a police.hu a lopással kapcsolatban.

A lopást követően a férfi balesetezett az autóval és nyugodt álomra hajtotta a fejét benne

Fotó: police.hu

A jármű egy földúton került elő, összetörve, defektes kerékkel, felnyitott motorháztetővel. Az anyósülésen egy férfi aludt.

Kiderült, hogy a tolvaj balesetet szenvedett a kocsival, majd miután nem tudott továbbhaladni, egyszerűen álomra hajtotta a fejét a gépkocsiban. A férfivel szemben felmerült az ittas vezetés gyanúja, ezért a rendőrök vér- és vizelet-mintavételre előállították.

A nyomozás során az is kiderült, hogy a 18 éves fiatal az éjszaka két másik autót is megpróbált beindítani. Ezeket szintén nem zárták le, a tolvaj mindkettőnek megbontotta a gyújtáskapcsoló alatti burkolatát, de egyik járművet sem tudta elindítani. Egyikből azonban elvitt egy GPS-t, amit a rendőrök megtaláltak nála, lefoglaltak és visszaadtak a tulajdonosának.

A férfit a rendőrök jármű önkényes elvétele miatt gyanúsítottként kihallgatták, majd őrizetbe vették.