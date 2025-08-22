Lebuktak a tolvajok, hajózás helyett pénzbüntetést kaptak

A nyomozás adatai szerint a 18 és 19 éves fiatalok augusztus 16-án a déli órákban mentek be egy Balaton-parti település sportüzletébe, ahol valós vásárlási cél nélkül beszélgettek az eladóval és nézelődtek – közölte a Veszprém Vármegyei Főügyészség a lopással kapcsolatban.

Gumicsónak és rövidnadrág volt a fiatal tolvajpáros álma, de a lopás nem volt kifizetődő

Illusztráció: ChatGPT

Amikor az eladó magukra hagyta őket, egyikük magához vett egy márkás rövidnadrágot, majd fizetés nélkül kimentek az üzletből. Ezután az üzlet külső részén kihelyezett árucikkek közül is eltulajdonítottak két gumicsónakot és egy pumpát, majd a Balaton felé indultak a megszerzett értékekkel, hogy azokat a vízen is kipróbálják.

A lopás és a vízre szállás meghiúsult

A rendőrök rövid időn belül, még aznap kora délután intézkedés alá vonták a két férfit, lefoglalták tőlük az eltulajdonított tárgyakat, majd őrizetbe vették és gyanúsítottként hallgatták ki őket lopás vétsége miatt. Összesen közel 87 000 forint kárt okoztak az üzlet tulajdonosának, amely a lefoglalással megtérült.

Az ügyészség augusztus 19-én a Tapolcai Járásbíróság elé állította a gyanúsítottakat, akiket a bíróság a tárgyalás alapján bűnösnek mondott ki a terhükre rótt bűncselekmény elkövetésében, amely miatt fejenként 210 000 forint pénzbüntetést szabott ki velük szemben. A bíróság ítélete jogerős.