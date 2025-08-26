Letartóztatták a hajléktalan autótolvaj párost

A hajléktalan gyanúsítottak 2025. augusztus 3-án a reggeli vonattal Budapestről Balatonfüredre mentek, és már a vasútállomáson kihasználták az adódó lehetőséget, amikor eltulajdonítottak egy őrizetlenül hagyott, a vasúttársaság logójával ellátott táskát, a benne lévő okmányokkal, bankkártyával és készpénzzel együtt. A sértett a táskát utóbb megtalálta, melyből a 7 000 forint készpénze hiányzott – közölte a Veszprém Vármegyei Főügyészség a lopásokkal kapcsolatban.

Lopás: autót, táskát, biciklit vittek el

Fotó: Shutterstock-illusztráció

A gyanúsítottak a rendelkezésre álló adatok szerint még ugyanaznap délelőtt Badacsonytomajon, majd este Szigligeten egy-egy kerékpárt loptak, melyeket használatba is vettek, majd később egy ismeretlen személynek 6000 forintért eladták őket.

Lopással vádolják a hajléktalan párost

A pár 2025. augusztus 19-én délután a Balatonfűzfőn a benne lévő okmányokkal, készpénzzel, szerszámokkal együtt egy régebbi típusú személygépkocsit lopott el, amelyet az indítókulcsával indítottak el. A gyanúsítottak a lopott járművel ezután Balatonakalira mentek, és a falu szabadstrandján elloptak egy nagyméretű vászontáskát a benne lévő pénztárcával, készpénzzel, okmányokkal és mobiltelefonokkal együtt.

A gépjárművet a szerszámokkal és az okmányokkal együtt, valamint a lopott táskát és a benne lévő értékeket a rendőrség lefoglalta, így a gépkocsiban tartott 33 000 forint készpénz, illetve a táskában talált 1000 forint kivételével a sértettek kára megtérült.

Az ügyészség a szökés, elrejtőzés, valamint a bűnismétlés veszélye miatt indítványozta a pár letartóztatását, amelynek a nyomozási bíró helyt adott és a kényszerintézkedést egy hónapra elrendelte. A döntés ellen mindkét gyanúsított fellebbezett, így az nem végleges.