augusztus 26., kedd

Izsó névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Lopások a Balaton-parton

43 perce

Letartóztatták a hajléktalan autótolvaj párost

Címkék#kerékpár#autó#táska#lopás

Letartóztatását indítványozta a Tapolcai Járási Ügyészség annak a 49 éves férfinak és 43 éves nőnek, akik a megalapozott gyanú szerint 2025 augusztusában lopások sorát követték el a Balaton-parton.

Veol.hu

A hajléktalan gyanúsítottak 2025. augusztus 3-án a reggeli vonattal Budapestről Balatonfüredre mentek, és már a vasútállomáson kihasználták az adódó lehetőséget, amikor eltulajdonítottak egy őrizetlenül hagyott, a vasúttársaság logójával ellátott táskát, a benne lévő okmányokkal, bankkártyával és készpénzzel együtt. A sértett a táskát utóbb megtalálta, melyből a 7 000 forint készpénze hiányzott – közölte a Veszprém Vármegyei Főügyészség a lopásokkal kapcsolatban. 

Lopás: autót, táskát, biciklit vittek el
Lopás: autót, táskát, biciklit vittek el
Fotó: Shutterstock-illusztráció

A gyanúsítottak a rendelkezésre álló adatok szerint még ugyanaznap délelőtt Badacsonytomajon, majd este Szigligeten egy-egy kerékpárt loptak, melyeket használatba is vettek, majd később egy ismeretlen személynek 6000 forintért eladták őket.

Lopással vádolják a hajléktalan párost

A pár 2025. augusztus 19-én délután a Balatonfűzfőn a benne lévő okmányokkal, készpénzzel, szerszámokkal együtt egy régebbi típusú személygépkocsit lopott el, amelyet az indítókulcsával indítottak el. A gyanúsítottak a lopott járművel ezután Balatonakalira mentek, és a falu szabadstrandján elloptak egy nagyméretű vászontáskát a benne lévő pénztárcával, készpénzzel, okmányokkal és mobiltelefonokkal együtt.

A gépjárművet a szerszámokkal és az okmányokkal együtt, valamint a lopott táskát és a benne lévő értékeket a rendőrség lefoglalta, így a gépkocsiban tartott 33 000 forint készpénz, illetve a táskában talált 1000 forint kivételével a sértettek kára megtérült.

Az ügyészség a szökés, elrejtőzés, valamint a bűnismétlés veszélye miatt indítványozta a pár letartóztatását, amelynek a nyomozási bíró helyt adott és a kényszerintézkedést egy hónapra elrendelte. A döntés ellen mindkét gyanúsított fellebbezett, így az nem végleges.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu