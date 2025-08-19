augusztus 19., kedd

Balatoni nyár

1 órája

Több százezer forintot lopott a strandi tolvaj

Címkék#strand#letartóztatás#lopás

Többrendbeli strandi lopással gyanúsított férfi letartóztatását rendelte el a Veszprémi Járási Ügyészség indítványára a bíróság.

Veol.hu

A Balatonalmádi Rendőrkapitányság által folytatott nyomozás adatai szerint a 43 éves férfi megalapozottan gyanúsítható azzal, hogy 2025. augusztus 7. és 13. napja között balatoni strandokon őrizetlenül hagyott értékeket vett magához – közölte a lopással kapcsolatban a Veszprém Vármegyei Főügyészség.

Több százezer forint értékű lopással gyanúsítják a férfit
Fotó: MW-archívum

A lopott tárgyak között szerepeltek pénztárcák, bankkártyák és személyi iratok, mobiltelefon, törölköző, gépkocsi-indítókulcsok és töltőkábel.

A lopással gyanúsított férfi nem hajlandó elárulni a lakcímét

Összesen egyelőre hét sértett sérelmére elkövetett lopást derített fel a nyomozó hatóság, a kárértékek a 12 000 forinttól 250 000 forintig terjednek.

A férfi bejelentett lakcíme már nem él, tényleges lakóhelyét pedig nem volt hajlandó elárulni a nyomozóknak.

Az ügyészség a szökés veszélyének, a bizonyítás megnehezítésének és a bűnismétlés lehetőségének kiküszöbölése érdekében indítványozta a Veszprémi Járásbíróság nyomozási bírójának a gyanúsított letartóztatását, melyet a bíróság az egy hónap időtartamra elrendelt. A végzés nem végleges.

 

 

