Több százezer forintot lopott a szobalány egy Balaton-parti hotelből

A vádirat szerint a 49 éves nő 2024. szeptember 5-én egy Balaton-parti hotelben dolgozott szobalányként, amikor munka közben a nála lévő szobakulccsal bement az egyik szobába és az ott lakó, de éppen távollévő vendég pénztárcájából eltulajdonított 200 000 forint készpénzt - közölte a lopással kapcsolatban a Veszprém Vármegyei Főügyészség.

Lopással vádolják egy Balaton-parti hotel szobalányát

Fotó: Getty Images

A nő ezt követően bement egy másik szobába is, ahonnan 80 000 forint készpénzt lopott el.

Rajtakapták a lopáson a szobalányt

A vendégek bejelentését követően a hotel biztonsági kamerájának felvételei alapján fény derült az elkövető személyére, aki számonkérését követően visszaadta az eltulajdonított pénzt.

Az ügyészség a büntetlen előéletű vádlottal szemben tárgyalás mellőzésével büntetővégzésben próbára bocsátást indítványozott a Veszprémi Járásbíróságnak.