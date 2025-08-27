Hajszálon múlt a tragédia: egy kutya miatt karambolozott öt autó a sztrádán

Az eredmény: öt autót érintő tömegbaleset az M4-es főúton, amely kaotikus jeleneteket eredményezett az úton. A Budapesti Autósok Közössége által megosztott fedélzeti kamerás felvételen jól látszik, hogyan vezetett a kutya váratlan manővere láncreakcióhoz. A videón egyértelműen érzékelhető, mennyire kiszámíthatatlan szituációt teremtett az úton hirtelen átszaladó állat.

M4-es főút: tömegbaleset történt egy szabadon rohangáló kutya miatt

Forrás: Bp-i Autósok Közössége / Youtube

A felvételt készítő autósnak óriási szerencséje volt: sikerült megállnia az ütközés előtt, de mindössze centiken múlt, hogy ő maga ne legyen részese a balesetnek. A mögötte érkezők azonban már nem voltak ilyen szerencsések – több autó egymásnak csapódott, az ütközések hangja és ereje is hallatszik a felvételen.

A hatóságok szerint kész csoda, hogy a történtek nem követeltek súlyos sérüléseket. Bár jelentős anyagi kár keletkezett, és az érintetteknek valószínűleg hosszú időre emlékezetes marad ez a reggel, a baleset akár sokkal tragikusabb kimenetellel is végződhetett volna.

Az eset rámutat arra, mennyire fontos az óvatosság a forgalmas főutakon: egy apró tényező – jelen esetben egy szabadon rohanó kutya – pillanatok alatt olyan helyzetet teremthet, amelyet a legóvatosabb sofőr sem tud előre kiszámítani. A videó tanulsága szerint a figyelmes vezetés és a megfelelő követési távolság tartása ilyen helyzetekben életet menthet.

A felvételt azóta több tízezren látták, sokan pedig arra hívták fel a figyelmet a kommentekben, hogy a követési távolság betartásával mindez elkerülhető lett volna.

Bár a kutya végül elmenekült a helyszínről, öt autó vezetője és utasaik hosszú időre emlékezni fognak arra a néhány másodpercre, amikor egy állat megjelenése a feje tetejére állította a forgalmat az M4-es főúton.