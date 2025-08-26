augusztus 26., kedd

Izsó névnap

Banális hiba

38 perce

Rossz pedálra lépett a friss jogsis sofőr, a halálba vezette utasát

Címkék#tragédia#megfulladt#csatorna

Meghalt egy vízelvezető csatornába csúszott autó utasa, miután a sofőr banális hibát vétett.

Veol.hu

Vízelvezető csatornába csúszott egy autó vasárnap Bugyi közelében, a sofőr egy 50 év körüli nő volt, ő még ki tudott mászni a járműből, de a mellette ülő idős férfi a kocsiba szorult és meghalt: vízbe fulladt a kutyájával együtt - adta hírül a Tények.

A balesetben egy idős férfi meghalt
A balesetben egy idős férfi meghalt
Fotó: tenyek.hu

Úgy tudják, a tragédia azért történt, mert a sofőrnek friss jogosítványa volt és rossz pedálra lépett, amikor meg akart fordulni a csatorna partján.

Egy idős férfi meghalt a tragédiában

Egy 69 éves férfi és kutyájuk utazott a nő mellett, a férfi nem tudott kijutni az autóból, és az állat is elpusztult. Amikor az autó a vízbe csúszott, egy horgász hívott segítséget. Búvárok keresték a Dömsödi árapasztó csatornába csúszott autót, majd a járművet a tűzoltók tudták a partra vontatni. 

Az 50 év körüli nőnek alig egyéves volt a jogosítványa, még a tanulóvezető-matrica is az autón volt. Valószínűleg rossz pedálra lépett, mikor meg akart fordulni. A Tények úgy tudja, a kocsiban ülők horgászni voltak, amikor a baleset megtörtént. A rendőrség büntetőeljárás indított, hogy kiderüljenek a tragédia pontos körülményei. 

Ha kíváncsi vagy, hogy a rendőrség és a mentők mit nyilatkoztak a balesettel kapcsolatban, a Tények videójából megtudhatod.

 

