Rossz pedálra lépett a friss jogsis sofőr, a halálba vezette utasát

Vízelvezető csatornába csúszott egy autó vasárnap Bugyi közelében, a sofőr egy 50 év körüli nő volt, ő még ki tudott mászni a járműből, de a mellette ülő idős férfi a kocsiba szorult és meghalt: vízbe fulladt a kutyájával együtt - adta hírül a Tények.

A balesetben egy idős férfi meghalt

Fotó: tenyek.hu

Úgy tudják, a tragédia azért történt, mert a sofőrnek friss jogosítványa volt és rossz pedálra lépett, amikor meg akart fordulni a csatorna partján.

Egy idős férfi meghalt a tragédiában

Egy 69 éves férfi és kutyájuk utazott a nő mellett, a férfi nem tudott kijutni az autóból, és az állat is elpusztult. Amikor az autó a vízbe csúszott, egy horgász hívott segítséget. Búvárok keresték a Dömsödi árapasztó csatornába csúszott autót, majd a járművet a tűzoltók tudták a partra vontatni.

Az 50 év körüli nőnek alig egyéves volt a jogosítványa, még a tanulóvezető-matrica is az autón volt. Valószínűleg rossz pedálra lépett, mikor meg akart fordulni. A Tények úgy tudja, a kocsiban ülők horgászni voltak, amikor a baleset megtörtént. A rendőrség büntetőeljárás indított, hogy kiderüljenek a tragédia pontos körülményei.

