Focizás után összeesett és meghalt egy 11 éves kisfiú

Megrázó eset történt egy Békés vármegyei településen: focizás közben lett rosszul egy kiskamasz, aki később életét vesztette. A beol.hu információi szerint a gyermek saját kertjükben játszott, amikor váratlanul rosszul lett és összeesett.

Megrázó eset: focizás után összeesett és meghalt egy kiskamasz

Forrás: beol.hu

A portál úgy tudja, a mentők azonnal a helyszínre siettek, de már nem tudták megmenteni a kisfiú életét.

Az esetről Hangai József mentőtiszt, az Országos Mentőszolgálat regionális kommunikációs munkatársa tájékoztatta a beol.hu-t. A részletek a hírportálon olvashatók.

Veszprém vármegyét is megrázta egy tragikus eset

Halálos vonatgázolás történt Hajmáskér és Veszprém között kedden délután. A Déli pályaudvarról 12 órakor Veszprémbe elindult Bakony InterCity (IC 914) Hajmáskér és Veszprém között elütött egy embert.

Júliusban két alkalommal is történt vonatgázolás. Először Ajka és Kolontár között, a reggeli órákban ütött el egy embert a Zalaegerszegről érkező sebesvonat. Egy napra rá a Déli pályaudvarról este 19:10-kor Székesfehérvárra elindult Z30-as vonat (4528) Gárdony állomásra történő behaladása közben elütött egy 60 év körüli férfit, aki a helyszínen életét vesztette.