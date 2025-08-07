augusztus 7., csütörtök

Szörnyű tragédia

44 perce

Focizás után összeesett és meghalt egy 11 éves kisfiú

Saját kertjükben focizott, majd váratlanul rosszul lett és meghalt egy 11 éves fiú.

Veol.hu

Megrázó eset történt egy Békés vármegyei településen: focizás közben lett rosszul egy kiskamasz, aki később életét vesztette. A beol.hu információi szerint a gyermek saját kertjükben játszott, amikor váratlanul rosszul lett és összeesett.

Forrás: beol.hu

A portál úgy tudja, a mentők azonnal a helyszínre siettek, de már nem tudták megmenteni a kisfiú életét.

Az esetről Hangai József mentőtiszt, az Országos Mentőszolgálat regionális kommunikációs munkatársa tájékoztatta a beol.hu-t. A részletek a hírportálon olvashatók.

Veszprém vármegyét is megrázta egy tragikus eset

Halálos vonatgázolás történt Hajmáskér és Veszprém között kedden délután. A Déli pályaudvarról 12 órakor Veszprémbe elindult Bakony InterCity (IC 914) Hajmáskér és Veszprém között elütött egy embert.

Júliusban két alkalommal is történt vonatgázolás. Először Ajka és Kolontár között, a reggeli órákban ütött el egy embert a Zalaegerszegről érkező sebesvonat. Egy napra rá a Déli pályaudvarról este 19:10-kor Székesfehérvárra elindult Z30-as vonat (4528) Gárdony állomásra történő behaladása közben elütött egy 60 év körüli férfit, aki a helyszínen életét vesztette. 

 

